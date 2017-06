Ence anuncia unha subida do prezo da celulosa, ata 900 dólares por tonelada

Ence Enerxía e Celulosa anunciou unha subida de 50 dólares (44,6 euros) por tonelada dos prezos da súa celulosa de eucalipto, que se situará nun prezo de 900 dólares (uns 804 euros) por tonelada durante o terceiro trimestre do ano.

En concreto, a subida será implementada progresivamente seguindo os seguintes incrementos: 15 dólares (uns 13,4 euros) o 1 de xullo, 15 dólares adicionais o 1 de agosto e 20 dólares (uns 17,8 euros) máis o 1 de setembro, informou a compañía.

O grupo destacou que as perspectivas no mercado mundial para a celulosa de eucalipto "mantéñense positivas, cun forte crecemento da demanda, inventarios á baixa e oferta limitada".

Ence Enerxía e Celulosa obtivo un beneficio neto de 13,7 millóns de euros no primeiro trimestre do ano, o que supón un incremento do 72,9% con respecto ao mesmo período do exercicio anterior.