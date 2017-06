Profesores de Filosofía recollen firmas en Vigo para pedir que a materia sexa materia troncal en bacharelato

Profesores de Filosofía de Vigo recolleron firmas este venres no centro da cidade, no marco dunha campaña que se realiza en toda Galicia, e que ten como obxectivo lograr os apoios suficientes para tramitar unha proposición non de lei no Parlamento galego co fin de que a Historia da Filosofía sexa materia troncal en bacharelato.

Profesores de Filosofía recollen firmas en Vigo. | Fonte: Europa Press

Entre os profesores que participaron neste acto reivindicativo se inclue a exdiputada o BNG Carme Adán, quen advertiu de que unha sociedade que "relega o pensamento" e onde os mozos non poidan estudar a historia da Filosofía, "é unha sociedade defectuosa".

Pola súa banda, o catedrático de Filosofía Jorge Álvarez Yagüe, lamentou que se vive "nunha contradición moi grave", porque os cambios na sociedade actual "requiren capacidade de xuízo, autonomía, reflexión", pero "todas as materias educativas que levan esa carga están a minguarse".

"Hoxe un rapaz aprenderá antes a manexar un cartón de crédito, que o sentido do que é a xustiza, a solidariedade, a relación cos demais...", advertiu, e puxo como exemplo o concepto de 'post verdade', imposible de abordar sen no pensamento crítico e a Filosofía.

Os profesores recibiron o apoio de todos os grupos políticos do Concello de Vigo, incluído o alcalde olívico, Abel Caballero, quen visitou a mesa de recollida de firmas para deixar o seu apoio por escrito.

"A Filosofía é un factor de comprensión total que axuda moito a entender o mundo en que vivimos, e factores de desenvolvemento en calquera profesión. Por iso resulta inconcibible que se estea eliminando da formación de futuros directores, enxeñeiros, pensadores", aseverou o rexedor.