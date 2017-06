A onda de calor manterase ata o domingo con ceos pouco nubrados ou despexados e temperaturas "significativamente" máis altas do normal, segundo a Axencia Estatal de Meteoroloxía (Aemet), que espera que o luns e o martes prodúzase un "alivio" térmico pero que, de novo os termómetros subirán desde o mércores ata o venres.

Onda de calor nos colexios | Fonte: Europa Press

A portavoz do AEMET, Ana Casals, explicou a Europa Press que este fin de semana espérase nebulosidade de evolución en áreas do sur, centro e noroeste peninsular e non se descarta algún chuvasco e/ou treboada de forma ocasional e illada que será máis probable nas zonas de montaña.

Respecto de Canarias, dixo que se espera o tempo habitual no arquipélago, con intervalos nubrados no norte das illas e sen que se descarte algunha precipitación ocasional pola mañá no de máis relevo.

En canto ás temperaturas, destacou que este fin de semana subirán "bastante" en Galicia, Cantábrico, alto Ebro e Canarias e que este ascenso será "moi significativo en Galicia".

No resto da Península espera que sigan sendo moito máis altas do normal para estas datas en boa parte do interior da Península, especialmente en vales do Guadalquivir, Guadiana, Tajo e Miño e depresións do nordeste, onde chegarán ou pasarán de 40 graos centígrados. O vento ata o domingo soprará forte do nordeste no litoral noroeste de Galicia, de norte en Empordán e Menorca e levante forte no Estreito.

Casals indicou que a principios da próxima semana, luns e martes producirase unha pequena inestabilización da situación e haberá nubes de evolución en boa parte do interior da Península e isto producirá chuvascos e treboadas, sobre todo pola tarde, que serán máis probables en zonas de montaña da metade norte e serras do sueste e algunhas zonas chairas intermedias.

En Canarias non se descarta algunha precipitación ocasional pola mañá nas illas de maior relevo. O vento soprará forte de levante no Estreito e no litoral norte de Galicia.

A consecuencia desta inestabilidade, a portavoz espera que "baixen lixeiramente" as temperaturas, excepto no País Vasco, o que "non significa" que os termómetros volvan estar nos seus valores habituais, xa que avisou de que seguirán "moi por encima do normal en moitas zonas", entre 7 e 12 graos centígrados as máximas e entre 4 e 10 graos centígrados as mínimas, segundo as zonas.

Con todo, dixo que de mércores a domingo diminuirá a inestabilidade e desde o mércores volverán subir os termómetros, aínda que non tanto como estes días, ata que o sábado entre unha fronte polo oeste da Península que deixará precipitacións, sobre todo en Galicia e o Cantábrico, que levarán un descenso das temperaturas "importante" aínda que nalgunhas zonas seguirán situados en 36 graos centígrados ou máis.

É dicir que, segundo a portavoz do AEMET, a pesar de que o domingo termina a onda de calor as temperaturas seguirán sendo moi altas para a época ata o próximo fin de semana, cando unha fronte chegue polo oeste e contribúa a cambiar a masa de aire cálida actual por unha máis fresca.

De momento, Casals explicou que este fin de semana as temperaturas soben especialmente o sábado en Lugo, onde aumentarán 6 graos centígrados, pero tamén en Asturias, Cantabria, País Vasco e en Valencia, mentres que baixarán "lixeiramente" no sueste do mediterráneo.

VALORES MOI ALTOS TODA A SEMANA

Ante esta situación, a evolución dos termómetros situará o mercurio este sábado en 36 graos centígrados (ºC) en Lugo e 37ºC o domingo e "seguirán moi altas ata o próximo fin de semana". En Valladolid, o sábado superaranse os 38ºC, o domingo 38ºC, o luns e o martes baixarán a 34ºC pero o mércores subirá a 37ºC e o xoves e venres chegará a 38ºC para baixar o vindeiro sábado a 36ºC.

En Madrid, este sábado rozarán os 40ºC de máxima; o domingo, 39ºC; o luns e o martes baixarán a 36 e 33ºC respectivamente e a partir do mércores establecerase o mercurio en 37ºC.

Pola súa banda, Córdoba, este sábado terá 42ºC; o domingo, 41ºC; o luns 37ºC; o martes, 39ºC e o mércores e xoves volverán a 40ºC para alcanzar de novo o vindeiro sábado a 41ºC ata que o domingo volvan baixar.

En Plasencia (Cáceres), pasarán o sábado de 41ºC; o domingo rozarán os 42ºC; luns e martes baixarán a 37,8ºC; o mércores volverán subir case a 40ºC onde quedarán os termómetros ata que o venres e o sábado descendan ata 38ºC.

Zaragoza terá tamén temperaturas moi altas para a época, posto que este sábado alcanzarán 39ºC; o domingo, 38ºC; o luns 37ºC; o martes e o mércores 36 ata que o venres cheguen a 42ºC.

Mentres, Toledo este sábado e domingo chegará a 41ºC; o luns, martes e mércores notarán un alivio de tres ou catro graos, xa que volverán a 37 ou 38ºC pero o xoves volverán subir a 40ºC; o venres terán 42ºC e o sábado recuperarán os 40ºC.

Situación diferente é a de Bilbao, que este sábado terán 29ºC; o domingo, 31ºC; o luns, 37ºC; o martes, 33ºC; o mércores 34ºC; o xoves 37ºC; o venres, 34ºC e o sábado e o domingo, 22 e 23ºC respectivamente. Máis frescos estarán en San Sebastián onde este sábado terán 23ºC; o domingo, 24ºC; pasarán de luns a mércores a 30ºC e ata que o próximo fin de semana recuperen os valores "normais".

En Valencia, este sábado espéranse 33ºC; o domingo, 31ºC; o luns, 29ºC; o martes, 31ºC; o mércores e o xoves, 34ºC e descenderán a 29ºC o domingo.

Finalmente, a portavoz informou de que este xoves se rexistraron marcas de temperaturas máximas en Albacete, Conca e Madrid Retiro. En Albacete, este xoves o mercurio alcanzou 39,7ºC, que supera a anterior marca de 39,4ºC do 22 de xuño de 2002, nun observatorio que acumula datos desde 1983.

Mentres, en Cuenca, este xoves alcanzáronse 38,1ºC e bateu a súa anterior marca do 30 de xuño de 1994, cando se chegou a 38ºC nun observatorio que ten datos desde 1955.

Por último, en Madrid-Retiro, chegouse a 39,5ºC, cando a anterior máxima foi de 39,3ºC en xuño de 2015 que tamén superaba os 38,4ºC de xuño de 2009. Este observatorio ten datos desde 1920.