A CIG pide a Fiscalía que investigue supostas irregularidades no transporte sanitario non urxente da Coruña

A CIG solicitou este venres a Fiscalía que investigue supostas irregularidades no transporte sanitario non urxente da área sanitaria da Coruña e de Cee, segundo informou o representante do sector de transportes, Ernesto López Rei, con motivo coa presentación dun escrito neste sentido.

En declaracións aos medios, denunciou a existencia de "vehículos sanitarios parados nunha nave ou servizos privados realizados con ambulancias destinadas ao servizo dos hospitais públicos".

"Como moito, ciframos que se está cumprindo o 60% das condicións marcadas no concerto", explicou López Rei. Ademais, asegurou que estas supostas irregularidades foron postas en coñecemento da Estrutura de Organización de Xestión Integrada (EOXI) da Coruña.

Dela, dixo que "non fixo absolutamente nada para corrixir as deficiencias". Por iso, manifestou que pediron á Fiscalía que faga as investigacións oportunas "e determine se os feitos denunciados poden ser constitutivos de infracción penal e, nese caso, que emprenda as accións legais oportunas".