Carmela Silva apoiará todas as liñas políticas que se acorden no Congreso do Partido Socialista

A presidenta da Deputación de Pontevedra e tenente de alcalde do concello de Vigo, Carmela Silva adiantou este venres apoiará "todas as liñas políticas" que se acorden no Congreso Federal do Partido Socialista que se celebrará este fin de semana.

"Cando a democracia fala o resto dos militantes do Partido Socialista calan", manifestou a presidenta provincial ao ser preguntada respecto diso na habitual rolda de prensa dos venres na Deputación tras a xunta de goberno da institución.

A presidenta lembrou que, tras a elección de Pedro Sánchez como secretario xeral do PSOE anunciou que "non ía falar nunca máis" de todo o que ten que ver con cuestións orgánicas do Partido Socialista. "Voume a limitar á miña responsabilidade, que é a Deputación de Pontevedra", sinalou.

"Iso díxeno ao día seguinte e é unha decisión que non vai cambiar, por tanto non vou falar dese tema", incidiu ante a insistencia dos xornalistas.

"GRAN CONGRESO"

"Vai ser un gran congreso, sen dúbida", augurou a presidenta da Deputación de Pontevedra, que deu o "parabén" a todos os que resulten elixidos nese Congreso, no que se elixirá á nova executiva do Partido Socialista.

Entre os nomes que se barallan, destaca Adriana Lastra que será a nova vicesecretaria xeral, o número dous, e José Luís Ábalos, o responsable de Organización, o xefe do aparello. O ex lehendakari Patxi López, aceptou ser o novo secretario de Política Federal na executiva do PSOE, e o presidente de Estremadura, Guillermo Fernández-Vara, presidirá o Consello Territorial ou Consello de Política Federal.

A exministra de Medio Ambiente (2004-2008) Cristina Narbona será a presidenta do partido.