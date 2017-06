O tren turístico de Santiago volverá conectar os barrios durante a noite de San Xoán

O tren turístico de Santiago volverá circular durante a noite de San Juan para que os visitantes e veciños da capital galega poidan visitar as fogueiras dos diferentes barrios da cidade.

A concelleira de Igualdade, Desenvolvemento Económico e Turismo, Marta Lois, presentou este venres a programación municipal para a noite de San Xoán deste ano, que terá como punto central a Praza de Mazarelos.

Alí estará instalado un mercado tradicional, unha área gastronómica de produtos típicos da festa de San Xoán e celebraranse concertos e clases de baile tradicional.

Así, segundo Lois, o concello pretende arraigar a "gran tradición" que existe en Santiago ao redor desta celebración e convertelo en "un atractivo turístico, tanto para o mercado doméstico como internacional".

Ademais, como xa fixese o ano pasado, o tren turístico conectará os barrios da cidade para que tanto veciños como visitantes poidan moverse por Santiago para coñecer as fogueiras dos barrios.

Deste xeito, o tren será gratuíto e circulará desde as 17,00 horas ata as 01,00 horas da madrugada. Partirá ás horas en punto do CGAC e terá paradas na Avenida Castelao, Burgo das Nacións, Carballeira de San Lourenzo e Avenida Xoan Carlos I.

Unha das novidades da programación deste ano será a recuperación do rito pagán do solsticio de verán coa obtención do lume por medios naturais no Pico Sacro.

O acto desenvolverase en colaboración co Concello da Estrada (Pontevedra) e a Asociación do Castro da Fervenza de Callobre.