Científicos de Santiago demostran que un novo fármaco para a hemorraxia intracerebral reduce o dano neurolóxico

Científicos do Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA) da Universidade de Navarra e do Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS) demostraron a eficacia dun novo composto (CM352) para o tratamento da hemorraxia intracerebral que reduce o dano neurolóxico.

Os resultados, confirmados en modelos animais, publicáronse no último número da revista científica 'Journal of the American Heart Association', segundo informa o IDIS.

A molécula deseñada na CIMA reduce o dano neurolóxico e mellora a recuperación funcional tras unha hemorraxia intracerebral, segundo explican os científicos.

"CM352 é un potente axente antihemorráxico cun mecanismo de acción seguro e eficaz. O traballo de investigación conxunto entre ambas as institucións demostrou que detén o sangrado intracerebral e reduce a inflamación, o que conduce a unhas lesións cerebrais máis pequenas e unha mellora da recuperación funcional", explican os doutores Josune Orbe e Tomás Sobrino, investigadores da CIMA e do IDIS, respectivamente.

Estes dous son os codirectores do traballo, xunto co doutor José Antonio Rodríguez, investigador da CIMA, e o profesor José Castillo, director científico do IDIS. Demostraron que este novo fármaco reduce o dano neurolóxico e mellora a recuperación funcional en modelos preclínicos da enfermidade.

Segundo explica o IDIS, aínda que só representa do 15 ao 20 por cento de todos os ictus, a hemorraxia cerebral (ictus hemorráxico) é unha emerxencia neurolóxica. Supón entre un 30 a 40% de mortalidade e, ademais, é unha das primeiras causas de discapacidade grave no adulto.

FACTORES DE RISCO

"O principal factor de risco é a hipertensión, pero hai fármacos de uso relativamente común, como os anticoagulantes, que aumentan o risco de hemorraxia intracerebral", explican os investigadores.

"A partir de agora a investigación vaise a centrar en analizar os factores que regulan a eficacia desta molécula en mostras de pacientes con hemorraxia intracerebral co fin de deseñar nos futuro ensaios clínicos. O obxectivo final é a integración dos estudos preclínicos e clínicos que permitan desenvolver un novo tratamento antihemorráxico nesta patoloxía", conclúen os investigadores.