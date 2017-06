Saracho renuncia a unha indemnización de 4 millóns de euros tras a súa saída de Popular

O expresidente de Banco Popular Emilio Saracho renunciou a unha indemnización que rolda o catro millóns de euros tras a súa destitución como presidente de Banco Popular despois da resolución e venda da entidade, confirmaron a Europa Press en fontes próximas ao directivo despois de que o diario 'El Mundo' adiantase a noticia.

Emilio Saracho | Fonte: Europa Press

Deste xeito, Saracho rexeitou cobrar a indemnización que lle correspondería por non cumprir o contrato de catro anos que lle vinculaba con Banco Popular. O contrato de Saracho tamén contemplaba unha curmá de entrada de catro millóns de euros, xa percibida polo directivo.

Durante a xunta xeral de accionistas de IAG celebrada este mércores, Emilio Saracho asegurou "tentar" evitar a resolución de Popular, que derivou na amortización de todas as accións do banco, así como tamén da súa débeda híbrida.

Nas súas primeiras declaracións públicas tras a operación, Saracho indicou, ademais, que os accionistas e bonistas de Popular, que perderon integramente o seu investimento no banco, "están no seu dereito" de presentar accións legais contra o consello de administración que el presidía ou contra os xestores que lles precederon.

A este respecto, o vicepresidente de Santander España, Juan Manuel Cendoya, informou de que o banco cántabro concretará nos próximos días unha solución aos pequenos accionistas do Popular que eran clientes do banco, postura reiterada este venres polo directivo ante as preguntas dos xornalistas no acto de presentación da nova plataforma de Openbank.

O consello de administración de Banco Popular foi destituído tras a resolución e venda da entidade a Banco Santander, que designou con efecto inmediato ao seu director financeiro, José García Cantera, como novo presidente do banco.

O novo consello de Banco Popular conta, ademais de con Canteira, con Javier García-Carranza e José Doncel como conselleiros ligados ao grupo Santander, mentres que Pedro Pablo Villasante e Gonzalo Tejuca exercen como conselleiros independentes.