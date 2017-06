Unha edila do goberno de Ferrol abandona un pleno durante unha votación para recriminar a actitude do alcalde

A concelleira de Obras, Vivenda e Rehabilitación do goberno municipal de Ferrol en Común, Esther Leira, abandonou o pleno extraordinario celebrado este venres durante a votación dunha modificación de crédito para mostrar as súas discrepancias co destino destes fondos.

Tras marcharse do pleno, Leira argumentou a súa decisión en que o alcalde, Jorge Suárez (FeC), "comprometeuse" con ela para que "neste modificado consignásense 300.000 euros para poder executar a reposición dunha das cubertas do barrio de Recimil, algo que non foi". "E sen que se me deu ningún tipo de explicación", queixouse.

Neste sentido, Esther Leira considera que Jorge Suárez se encarga de "liderar un goberno determinado, un staff, que toma unha serie de decisións" no que cre que é vista como "unha persoa molesta", pero asegura que só busca manterse "fiel" ao progma de Ferrol en Común. "Creo que hai quen non o é e toma decisións en lugares e espazos nos que eu non estou convidada", agrega.

A preguntas dos medios de comunicación, Esther Leira remarcou que este venres foi "un día bastante triste" para ela, e lamenta que teña que "falar fóra", porque no seo do goberno non pode, segundo asegura.

Así, Leira di que espera que "isto sirva para unha reflexión". "Se me vai a traer consecuencias, por suposto que as terei que asumir e responder ante quen o teño que facer, por unha banda ante a cidadanía de Ferrol e por outro ante os compañeiros da asemblea de Ferrol en Común", indica.

"Non teño pensado deixar a acta de concelleira en ningún momento, xa que vai estar sempre a disposición non dun alcalde nin dun grupo municipal, senón que vai estar a disposición do único órgano que temos, que é a asemblea de Ferrol en Común; pero nunca me expuxen deixar a acta de edil", asevera.

O REXEDOR REXEITA PRONUNCIARSE

"Non teño que facer ningunha valoración respecto diso, descoñezo os motivos, trataremos o asunto internamente, e non coñezo se é unha causa política ou doutra natureza, pero o que non vou facer é ningunha valoración", deste xeito resolveu o rexedor a cuestión minutos despois de finalizar a sesión extraordinaria.

Neste pleno dous dos puntos xa non se chegaron a debater por non celebrarse a comisión extraordinaria e urxente na que deberían haberse tratado.