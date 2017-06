País Vasco interésase polo funcionamento da rede de escolas 'A Galiña Azul'

O xerente do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, Perfecto Rodríguez, mantivo un encontro de traballo co técnico do Instituto Vasco de Avaliación e Investigación Educativa (IVEI), Cristina Elorza, que se desprazou a Galicia para coñecer de preto a rede de escolas infantís para nenos de 0 a 3 anos 'A Galiña Azul'.

Así as cousas, Rodríguez e Elorza falaron sobre os diferentes modelos de xestión das escolas infantís e da necesaria colaboración entre as administracións. Un encontro que se celebrou nos servizos centrais do Consorcio en Santiago e que estivo precedido por unha visita do técnico do IVEI á escola infantil da localidade pontevedresa de Tui.

Ao finalizar o encontro, Perfecto Rodríguez fíxolle entrega dun exemplar da 'Guía e outros aspectos básicos para a elaboración do proxecto educativo das escolas infantís 0 a 3', unha publicación que recolle os fundamentos para o funcionamento destes centros.