O conselleiro de Saúde do goberno vasco, Jon Darpón, visitou este venres as instalacións do Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, do novo centro de saúde de Tui e do Meixoeiro, acompañado polo conselleiro de Sanidade da Xunta, Jesús Vázquez Almuiña, e eloxiou as instalacións do novo hospital vigués, así como a "progresión" e innovación na área sanitaria.

HAC Sanidade | Fonte: Europa Press

En declaracións aos medios, Darpón recalcou que as habitacións individuais no HAC son un "avance moi importante", e destacou tamén a funcionalidade do bloque cirúrxico, das áreas de reanimación, e outras iniciativas, como a información a familiares de pacientes que están en quirófano a través de sms.

Por outra banda, eloxiou tamén as instalacións do novo centro de saúde de Tui, e o "entusiasmo" do seu persoal. Tamén visitou o hospital Meixoeiro e as dúas unidades móbiles (puntos de atención diagnóstico-terapéutico) situadas no exterior deste centro

Pola súa banda, Vázquez Almuíña recalcou a cooperación entre os departamentos de Sanidade de Galicia e País Vasco, en materias como innovación, tecnoloxía ou formación.

A este respecto, o conselleiro subliñou a importancia da coordinación entre autonomías, e lembrou que en poucos días celebrarase un novo Consello Interterritorial de Sanidade. No encontro abordaranse, entre outras cuestións, os resultados do plan de tratamento da Hepatite C e a posta en marcha da segunda fase (tratamento a pacientes menos graves e detección de grupos de risco).

LISTAS DE ESPERA

Por outra banda, e en resposta a preguntas dos medios, Jesús Vázquez Almuíña reiterou que ha "continuarase traballando" para liquidar un problema "secular" na área sanitaria de Vigo. "Por iso levou a cabo a reordenación", lembrou.

O titular de Sanidade recalcou que, coa vista posta no obxectivo de pór a lista viguesa ao mesmo nivel que a media galega, "a actividade cirúrxica no Chuvi no verán será superior a outros veráns". "Queremos levar a demora á media galega, que é aceptable. Vigo está a conseguilo aos poucos", incidiu.