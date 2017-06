O I Circuíto de Travesías a nado ENKI Prol celebrarase a partir de xullo en varios municipios coruñeses

O I Circuíto de Travesías a nado ENKI Prol celebrarase a partir do mes de xullo en varios municipios da provincia da Coruña, segundo informaron os seus promotores. A actividade consistirá nunha serie de probas deportivas inclusivas aberta a todos os públicos que combina natación e obstáculos.

O obxectivo desta proposta, presentada na Deputación da Coruña coa asistencia do seu presidente, Valentín González Formoso, é "recadar fondos para promover o acceso ao deporte de nenas e nenos con diversidade funcional, así como axudar ao adestramento de deportistas con discapacidade".

Baixo a lema 'Os soños entrénanse', as probas disputaranse o 8 de xullo nas Pontes; o 29 de xullo en Laxe, o 15 de agosto na Pobra do Caramiñal e o 9 de setembro en Arteixo. Á presentación, asistiron representantes municipais destes concellos, ademais do presidente de Enki e nadador profesional, Ángel López Fernández.