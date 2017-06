Deteñen en Vigo a unha moza que tiña unha orde xudicial de procura e ao seu noivo por obstaculizar á Policía

Axentes da Policía Local de Vigo detiveron a unha moza de 20 anos de idade, P.M.P.F., natural de Venezuela, sobre a que pesaba unha orde xudicial de procura e personación, así como ao seu noivo, E.S.F., de 23 anos, natural da cidade, que tratou de impedir a actuación dos axentes.

Segundo informaron fontes policiais, os feitos tiveron lugar na noite do xoves, cando unha dotación do 092 desprazouse a un parque infantil da rúa Emilia Pardo Bazán, tras recibir un aviso de que había un can solto. Cando chegaron os axentes, as persoas que estaban no parque fuxiron á carreira, pero a Policía identificou a unha muller.

Os axentes acompañaron á moza ao seu domicilio en busca do seu DNI e, ao chegar, abriulles a porta outro mozo, parella sentimental da primeira. Ao comprobar que existía unha orde de procura e personación emitida por un xulgado da cidade en relación á muller, os axentes informáronlle de que tería que acompañarlles.

Pero entón, o noivo da moza tratou de impedir aos policías que cumprisen esa orde xudicial, e mesmo chegou a interporse entre a moza e os axentes. Finalmente, e ante a actitude do novo, os axentes procederon á súa detención.