Condenan a sete anos de inhabilitación ao alcalde de Vilariño de Conso por prevaricación

A Audiencia Provincial de Ourense condenou ao alcalde de Vilariño de Conso, Ventura Sierra Vázquez --do PPdeG--, a sete anos de inhabilitación especial para emprego ou cargo público por prevaricación na aprobación de 29 contratos temporais no Concello entre os anos 2012 e 2013.

Ventura Sierra, alcalde de Vilariño de Conso | Fonte: LR

A sentenza, que se coñeceu este venres, absolve ao edil do delito de falsidade documental que lle atribuían a Fiscalía e a acusación popular, que solicitaran un total de 5 anos de cárcere e 14 de inhabilitación por ambos os delitos, mentres que a defensa reclamara a libre absolución.

Deste xeito, a sentenza rebaixa á metade a solicitude de inhabilitación para exercer ningún emprego ou cargo público para o rexedor, incluído o de persoal de confianza, en administracións públicas, sociedades públicas e mixtas, tanto de ámbito local, autonómico nacional ou da UE. O acusado tamén deberá abonar a metade das costas procesuais.

Durante o xuízo o edil recoñeceu que a secretaria do Concello comunicáralle en diferentes ocasións que tiña que cambiar o sistema de contratación dos traballadores temporais e seguir un procedemento legal que incluíse a convocatoria, a publicación das bases no taboleiro e concurso de méritos.

No seu descargo alegou que non tiña ningún asesor xurídico de confianza e por iso "non pensaba" que os reparos da secretaria "tivesen tanta importancia". Nesta liña incidiu en que "cría" que o levantamento de reparos para facer fronte ao pago das nóminas destes traballadores solucionaba os contratos e as obxeccións da secretaria.

Tamén insistiu en varias ocasións en que "nunca tivo intención de facer dano a ninguén", que polo concello pasaron como traballadores "persoas de todas as cores" políticas e que "nunca" levantara un reparo en beneficio propio.

PREVARICACIÓN ACREDITADA

Para a Fiscalía a prevaricación quedou acreditada coas declaracións das testemuñas, porque "ningún" puidera aclarar onde se publicaban as bases dos concursos.

A maioría das testemuñas coincidiron en que tamén non se produciu a publicación dos requisitos da convocatoria nun taboleiro de anuncios nin as puntuacións dos traballadores citados para o posto.

A sentenza non é firme e cabe recuro de casación ante a Sala Segunda do Tribunal Supremo no cinco días posteriores á súa notificación ás partes.