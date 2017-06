Santiago comeza o 16 de agosto os actos do xubileu extraordinario polos 500 anos de fidelidade a San Roque

A cidade de Santiago iniciará o próximo 16 de agosto o seu xubileu extraordinario con motivo dos 500 anos de fidelidade a San Roque con diferentes actos que se celebrarán durante un ano na capela situada na rúa que leva o nome deste santo.

Presentación do ano xubilar de San Roque | Fonte: Europa Press

En declaracións este venres, o vigairo parroquial de San Roque, Carlos Carrasco, explicou que esta celebración xorde tras a concesión por parte do Papa Francisco deste ano xubilar polo quinto aniversario do voto da cidade a San Roque.

Neste acto de presentación do ano xubilar, Carrasco indicou que "se iniciará o próximo 16 de agosto, coincidindo co día da festa de San Roque", patrón da cidade, polo que estes dous meses "servirán de preparación" para a celebración, que durará ata o 16 de agosto de 2018.

ACTIVIDADES

Co obxectivo de animar aos devotos a visitar a capela, a xunta da Ilustre Confraría de San Roque organizou unha "pequena exposición de obxectos antigos que dan idea do esplendor da confraría, especialmente ao redor da metade de 1700", segundo informou Carrasco.

"A capela permanece normalmente pechada e é unha pena, polo que neste ano xubilar organizaremos actos para animar a todos a asistir e, ademais, permanecerá aberta durante todo o día, polo menos desde as 10,00 horas ata as 20,00 horas", explicou.

Ademais, levarán a cabo outros actos como a procesión do Santo polas rúas de Santiago e eventos culturais e relixiosos. Continuará o ciclo de conferencias xa iniciado o próximo 16 xullo, coa conferencia 'San Roque: actualidade da súa devoción e as súas confrarías", a cargo do cóengo da Catedral, José Fernández Lago.