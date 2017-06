A reunión entre Xunta e 112 achega posturas para chegar a un acordo que poña fin á folga, que dura xa dous meses

A reunión deste venres entre o director xeral de Emerxencias, Luís Menor, e o comité de empresa do 112 serviu para achegar posturas, de modo que está máis preto un acordo que poña fin a unha folga que dura xa dous meses.

Protesta de traballadores do 112 | Fonte: Europa Press

Fontes da Vicepresidencia da Xunta consultadas por Europa Press e tamén a portavoz do comité, Isabel Moares, coincidiron en sinalar os "avances" que se produciron no encontro, no que tamén estivo presente a secretaria xeral técnica do departamento autonómico, Beatriz Cuiña.

Un dos puntos principais para este "paso para chegar a un acordo", como o cualificou Moares, é o incremento das contías aos traballadores polo traslado do servizo de San Marcos, en Santiago, á Estrada, en Pontevedra.

As compensacións económicas, con todo, terán que ser abordadas e no seu caso ratificadas nunha nova cita entre a compañía que ten a adxudicación, Telemark Spain, e os traballadores, que se volverán a ver as caras este luns na sede do Consello Galego de Relacións Laborais, ás 10,30 horas.

OUTROS DOUS ASUNTOS

Un segundo apartado que se abordou na cita foi o das melloras sociais --relativas, por exemplo, á conciliación da vida familiar e laboral--. O director xeral trasladou que iso depende da firma, algo que, segundo Moares, "é entendible".

Por último, trataron os fallos da nova plataforma informática da Estrada que denuncian os traballadores. Menor, segundo a portavoz do comité, admitiu que pode habelos, pero dixo que no caso de que sexa así son "puntuais". Pola súa banda, Cuiña, segundo Moares, mostrou máis interese en coñecer estas incidencias.

As fontes da Vicepresidencia da Xunta consultadas engaden que a reunión entre ambas as partes "desenvolveuse con normalidade" e nun clima "de cordialidade".