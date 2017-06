Galicia insiste na necesidade de reorientar as redes de transporte europeas

Membros do Comité das Rexións (CdR) participaron este venres nun debate baixo o título 'Cidades e rexións que desenvolven unha rede transeuropea de transportes baseada no territorio', co obxectivo de debater sobre o papel que as rexións poden desempeñar na integración de Europa.

Ao evento asistiron máis de 60 representantes locais e rexionais de toda a Unión Europea, así como ministros, alcaldes e especialistas en políticas de transporte. O principal orador foi Antonio Tajani, presidente do Parlamento Europeo, que subliñou que a Rede Transeuropea de Transporte (RTE-T) desempeña un importante papel no desenvolvemento e a prosperidade económica, pero require un maior financiamento para lograr a consecución dos seus obxectivos.

O director xeral de Relacións Exteriores e coa UE da Xunta de Galicia, Jesús Gamallo, participou no intercambio de ideas, que se celebrou en Brindisi (Italia).

Na súa intervención, trasladou que Galicia considera necesario reordenar os corredores prioritarios da RTE-T, xa que na actualidade "ningún deles ten en conta" a esta Comunidade. Esta modificación permitiría a Galicia contar con fondos do Mecanismo Conectar Europa (MCE), contribuíndo desta maneira ao obxectivo de cohesión territorial da UE.

As autoridades locais e rexionais reunidas recoñeceron que o transporte é un dos "principais factores" para unha economía próspera da UE, posto que xera comercio, fomenta o crecemento económico e proporciona millóns de empregos nas rexións e cidades europeas.

PROPOSTA DE GALICIA

En 2018 realizarase unha revisión do Regulamento do Mecanismo Conectar Europa, abrindo a posibilidade de propor modificacións á configuración dos corredores europeos.

Galicia defende que se expoña unha variación do Corredor Atlántico, propondo unha "antena" que chegue ata o territorio galego, seguindo as liñas incorporadas na Rede Básica de transporte de mercadorías por Ferrocarril.

Para iso, a Comunidade está a tratar de buscar sinerxías con rexións periféricas similares, como é o caso da Bretaña Francesa, a través da Comisión Arco Atlántico da Conferencia de Rexións Periféricas e Marítimas (CRPM).

Aínda que desde Galicia deféndase a modificación do Corredor Atlántico, o peso principal desta iniciativa debe recaer sobre o Ministerio de Fomento, xa que se trata dunha decisión de Estado que afecta a infraestruturas de competencia estatal.