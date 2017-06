Mar Barcón nega que a súa saída teña que ver coa vitoria de Pedro Sánchez nas primarias do PSOE

A exportavoz municipal socialista no Concello da Coruña, Mar Barcón, negou que a súa renuncia á súa acta de edil no consistorio herculino estivese relacionada coa vitoria de Pedro Sánchez nas primarias do PSOE, cando apoiou abertamente á presidenta andaluza, Susana Díaz.

Mar Barcón presenta Reiniciar Coruña | Fonte: Europa Press

"Se gañase Susana Díaz dimitiría a semana seguinte porque ninguén me preguntaría se iso discutía o resultado (das primarias). Eu non quería que se interpretase como unha falta de respecto á militancia, que eu non comparto evidentemente, porque apoiei á outra candidata", sinalou este venres nunha entrevista no programa 'Galicia por diante' da Radio Galega.

Barcón presentou a renuncia á súa acta de edil, que formalizou o pasado xoves cun escrito dirixido ao secretario municipal, segundo informou o grupo. Así, a exportavoz dos socialistas coruñeses asegurou que a decisión "estaba tomada" antes da celebración das primarias.

"Falei con compañeiros da candidatura de Susana Díaz de que eu tiña previsto deixalo antes, pero comprometinme con eles ata chegar ao final do proceso", confesou, para logo emprazar a que a "primeira liña" do partido ocúpena "outros".

Deste xeito, cre que é "o momento xusto" para presentar a súa renuncia, xa que o PSOE abre un "proceso de renovación" no que o partido debe deixar ao carón o "discurso interno continuado" dos últimos tempos para centrarse "no suxeito principal": "os cidadáns".