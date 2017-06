A futura Estación Intermodal de Ourense apostará por unha gran praza peonil cuberta, enfronte da entrada da actual estación de tren, que actuará como nó entre as actuais terminais de ferrocarril e de autobús, así como por un deseño "sinxelo e intuitivo" para facilitar o tránsito do millón de viaxeiros que se estima que recibirá esta nova infraestrutura cada ano.

Así o destacou Pablo Uranga, autor da proposta e membro do estudo de Norman Foster en España, durante a presentación este venres da nova estación intermodal.

O acto contou coa presenza do presidente de Adif, Juan Bravo; a conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez; o alcalde de Ourense, Jesús Vázquez; o presidente da Deputación, Manuel Baltar e un centenar de representantes de asociacións, colectivos e entidades da cidade.

Uranga explicou que o proxecto desenvolvido por Foster+Partners e o estudo de Juan Carlos Cabanelas para a futura estación de alta velocidade aposta por "restaurar, ampliar e pór en valor" os elementos pre existentes, como o vestíbulo da estación.

Neste espazo realzaranse os frescos orixinais e crearase un ambiente diáfano co obxectivo de que os viaxeiros poidan ver todas as vías e coa intención de potenciar "un uso intuitivo e sinxelo da estación", sinalou o responsable do equipo de Foster.

Facilitar o uso de forma intuitiva deste espazo foi un dos obxectivos perseguidos pola proposta arquitectónica, que avoga por facilitar o fluxo de viaxeiros dado que Adif prevé que a chegada da alta velocidade á cidade supoña un incremento de visitantes. Calcúlase que a estación pasará de recibir 700.000 viaxeiros anuais a un millón.

PUNTO DE CONEXIÓN

Entre as novidades para a estación de tren, Uranga resaltou a creación dunha gran praza enfronte do edificio actual que funcionará a modo de "ágora ou praza pública" para os cidadáns e que terá referencias a Ourense como cidade da auga.

Esta praza funcionará a modo de núcleo de conexión coa futura terminal de autobuses que corre a cargo da Xunta de Galicia e cun xardín de 15.000 metros cadrados sobre as vías ao leste de estación e que servirá para "conectar os barrios da Ponte e do 21". Debaixo desta praza situarase un aparcadoiro con capacidade para 302 prazas e dúas plantas.

Uranga tamén sinalou que o proxecto contempla a construción dunha pasarela elevada sobre as vías a cuberta de vías e plataformas con placas de formigón a diferentes niveis, co obxectivo de protexer aos viaxeiros do sol e da choiva, pero tamén porque é un sistema que "permitirá futuras ampliacións".

ESTACIÓN DE AUTOBUSES

Pola súa banda, o arquitecto do equipo consultor contratado pola Xunta para a execución da Estación de Autobuses, Lorena Pardinas, explicou que esta infraestrutura situada ao oeste da estación de tren "garantirá a intermodalidade" e estará "integrada na súa contorna".

O edificio, que contará con 15 dársenas para autobuses, estará separado por unha franxa de 15 metros do Centro de Saúde do barrio da Ponche. O seu vestíbulo estará situado a continuación da estación de trens.

Pardinas incidiu en que con esta nova infraestrutura os viaxeiros que queiran tomar un autobús "farán un percorrido de menos de cen metros, sen barreiras arquitectónicas" fronte aos máis de 700 metros que separan na actualidade as estacións de tren e de autobús.