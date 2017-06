O prezo medio do solo urbano en Galicia cae un 6,7% no primeiro trimestre deste ano en comparación co mesmo período de 2016, segundo datos do Ministerio de Fomento feitos públicos este venres.

Este descenso deixa o prezo medio do metro cadrado do solo urbano en Galicia en 72,1 euros -a segunda comunidade coa cifra máis baixa-, o que contrasta coa subida en España do 6,2% en taxa interanual ata os 167,5 euros.

Con todo, prodúcese unha subida na Comunidade galega do 8,7% fronte ao tres meses anteriores. Neste caso en España hai unha baixada do 2,5%.

Por provincias, o maior retroceso interanual prodúcese en Ourense (-41%), que queda en 40 euros por metros cadrado, a segunda provincia de España con prezos máis baixos. Con todo, sobe na Coruña (+12,8%) e Pontevedra (+3,8%), mentres que non se reflicten datos da provincia de Lugo na estatística de Fomento.