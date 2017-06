Alfonso Rueda indica que 2018 será o ano da elección dos candidatos municipais

O presidente do Partido Popular de Pontevedra, Alfonso Rueda, indicou este venres que, se 2017 "foi o ano dos congresos e da renovación das xuntas locais do PP", 2018 será "o ano dos candidatos", co obxectivo de "elixir as persoas que lideren" estas candidaturas municipais cun carácter "entregado e comprometido".

Así o explicou durante a apertura das xornadas de formación que o PP de Pontevedra celebra este venres e sábado en Panxón, Nigrán, e nas que participa xunto á presidenta do Congreso, Ana Pastor, e o alcalde de Ourense, Jesús Vázquez.

Baixo o título 'As agrupacións locais, o primeiro', estas xornadas reúnen a alcaldes, portavoces e presidentes locais de toda a provincia, así como ao comité de dirección provincial, deputados nacionais e autonómicos e senadores.

En relación á temática das xornadas, Alfonso Rueda destacou que "é na estrutura municipal do partido", nos alcaldes, nos presidentes locais e nos concelleiros e afiliados onde radica "a maior potencia" do partido.

Por iso, confiou en que esta reunión permita facer "un balance conxunto de política municipal" para "ver as fortalezas e as debilidades" da formación e "analizar en que se pode mellorar".