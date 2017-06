Os portos, abocados a novos paros tras rexeitar a patronal a proposta dos estibadores

A patronal Anesco rexeitou a última proposta exposta polos sindicatos de estibadores, por considerar ilegais moitos das súas formulacións, o que aboca a novas xornadas de paro nos portos a próxima semana.

As empresas de estiba nin sequera chegaron a votar a proposta sindical na reunión extraordinaria que a súa asemblea celebrou na tarde deste venres, tendo en conta que un informe xurídico realizado por Garrigues advertiulles de que, en caso de aceptala, infrinxirían as leis de competencia.

No entanto, a asemblea de Anesco definiu unha contraproposta que confían en remitir o vindeiro martes aos sindicatos do sector, aos que "chaman á responsabilidade para que desconvoquen as folgas e permitan un novo marco razoable de diálogo", segundo informou a organización.

Tendo en conta que os sindicatos condicionaran a continuidade dos paros a que a patronal aceptase a súa proposta, o seu rexeitamento aboca aos portos a unha nova semana de folgas. O calendario xa convocado prevé paros parciais para o luns, mércores e venres.

Na súa proposta, os sindicatos (Coordinadora de Traballadores do Mar, UXT, CC.OO., CXT e CIG) propuñan adiantar parte da baixada do soldo do 10% á que se comprometeron os estibadores nas empresas que acepten subrogalos e ademais entren nos novos centros portuarios de emprego as ETT's nas que se converterán as sagep, as firmas das que agora dependen.

Ademais, reclamaban participar nos procesos de selección e formación que se articulen para o acceso á profesión de novos estibadores.