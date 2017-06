En Marea volverá pedir o rescate para o público da AP-9 no pleno da próxima semana

En Marea volverá defender no próximo pleno do Parlamento galego o rescate da AP-9 para a súa xestión pública. Así o avanzou o seu portavoz, Luís Villares, este venres nun acto en Pontevedra, onde alertou sobre "o custo real" que suporá rescatar a Autoestrada do Atlántico.

Este venres, Villares participou nunha reunión con afectados polas obras de construción da A-57 na Francha organizada por Marea de Pontevedra á que tamén acudiron as deputadas de En Marea no Congreso Alexandra Fernández e Ángela Rodríguez, así como a senadora Vanesa Angustia.

En declaracións a Europa Press, Luís Villares insistiu en que "en menos de 10 quilómetros de distancia e ao longo de 170 quilómetros de trazado" está a executarse unha autovía paralela "coas mesmas características" que a autoestrada e cuxo custo elevou a 1.200 millóns de euros, dos cales "algún na Fracha" alcanzaría os 12 por quilómetro.

O portavoz do partido instrumental criticou o "dano ambiental" e a "desordenación do territorio" que atribúe a esta infraestrutura que "non é a circunvalación de Pontevedra senón o tramo dunha autovía entre A Coruña e O Porriño que está rexistrada no Anexo 2 da Lei de Estradas do Estado".

RESCATE AP-9

Ademais de, segundo as palabras de Villares, "desenmascarar" esta situación, criticou a postura dos grupos políticos no Parlamento galego por "gardar silencio", á vez que apelou aos grupos políticos a "que se sitúen".

Sobre o "custo real" da AP-9, afirmou que "tendo en conta os beneficios de Audasa e a pretensión de venda a outro fondo de investimento, 2.000 millóns de euros é moito menos que o que nos custará a construción da autovía e o rescate da anterior".

Unha vez acabada esta nova infraestrutura, Villares advertiu que "a xente vai ir pola gratuíta e a de pago non vai ter uso", o que levaría a que "haberá que rescatala" co diñeiro de "todos" os cidadáns os que asuman o pago do devandito rescate.

"Aforrariamos moito máis diñeiro asumindo a titularidade e rescatando para o público a AP-9", insistiu Villares, criticando que a "autovía enmascarada" que discorre pola Fracha "só vai reportar beneficio ás empresas que traballen na obra".

TAMÉN IRÁ Ao CONGRESO

No horizonte "inmediato", En Marea tamén trasladará ao Congreso dos Deputados iniciativas relacionadas coa Lei de Estradas do Estado. Así, Alexandra Fernández cuestionou o modelo de infraestruturas do PP e criticou a súa tendencia a "segregar" os proxectos de novos viarios, como o que atravesa A Fracha.

Fernández coincidiu con Villares en censurar a "conivencia entre as grandes construtoras e o poder político" e reivindicou unha "ordenación racional" das infraestruturas.

Así, a parlamentaria galega avanzou que seguirán expondo iniciativas no Congreso para "tentar paralizar" o paso da A-57 por Pontevedra, para o que En Marea xa presentou unha emenda aos Orzamentos Xerais do Estado (PGE) que foi rexeitada.

Neste sentido, Fernández reclamou que o PP "teña a mesma posición tanto en Galicia como en Madrid", posto que "votan a favor da transferencia no Parlamento e no Congreso néganse".

Para En Marea, a AP-9 tería que servir para "articular as grandes distancias" mentres que as estradas nacionais como a 550 "deberían cumprir outro papel de conexión entre pequenas localidades", seguindo criterios de "racionalidade" e co obxectivo de "vertebrar mellor o país", engadiu Alexandra Fernández.

AFECTADOS

Pola súa banda, entre os habitantes das parroquias afectadas polas obras na contorna da Fracha xurdiron queixas polo "ruído" das detonacións e a "incomodidade" dunhas obras que "están a avanzar rápido", segundo Bibiana Piñeiro, quen sitúa os traballos "na parte máis alta" do monte que é, á súa vez, a zona "máis irreparable" desde o punto de vista natural e paisaxístico.

Pendentes da resolución do contencioso-administrativo que interpuxeron, tamén negan que estea "arranxado" o trámite das expropiacións para un viario que "non ten nin pés nin cabeza", afirmou Branca Barrio.

"Se sacasen o trazado completo veríase que hai máis xente implicada", lamentou, acusando á Administración de aplicar "a estratexia do divide e vencerás".