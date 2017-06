(AM)Os portos, abocados a máis paros ao rexeitar a patronal a proposta sindical

Os portos están abocados ás novas xornadas de paros de estibadores convocadas para a próxima semana, tendo en conta que a patronal Anesco rexeitou este venres a última proposta exposta polos sindicatos para negociar o novo convenio do sector, ao considerar ilegais moitos dos seus puntos.

As empresas de estiba nin sequera chegaron a votar a proposta sindical na asemblea extraordinaria que celebraron na tarde deste venres, que tiña a análise da proposta sindical como único punto da orde do día.

A votación non se produciu dado que Anesco encargou ao despacho Garrigues un informe xurídico sobre a formulación dos sindicatos que "advirte de que algúns dos seus puntos pode levar ás empresas a infrinxir leis como a de Competencia" e a afrontar as consecuentes multas.

A pesar diso, e dada a súa "firme vontade de alcanzar o máis axiña posible un acordo" que poña fin a un conflito que xa se estende máis de catro meses, a asemblea de Anesco definiu unha contrapropuesta que remitirán o vindeiro martes aos sindicatos do sector (Coordinadora de Traballadores do Mar, UXT, CC.OO., CIG e CXT).

En paralelo, Anesco volveu chamar " á responsabilidade" a estas organizacións "para que desconvoquen as folgas e permitan un novo marco razoable de diálogo", segundo informou a organización.

No entanto, tendo en conta que os sindicatos condicionaran a continuidade dos paros a que a patronal aceptase a súa proposta, o seu rexeitamento aboca aos portos a unha nova semana de folgas.

O calendario xa convocado prevé paros parciais para o luns, 19 de xuño, o mércores día 21 e venres 23. Estas folgas sucederán á de 48 horas desta semana e ao tres días de paros parciais da anterior, convocatorias que, segundo o Ministerio de Fomento, xa supuxeron un custo de 146 millóns de euros para a economía.

O calendario de mobilizacións dos sindicatos de estibadores ten ademais programados paros parciais para dúas semanas máis.

REIVINDICACIÓNS "ILEGAIS"

Polo momento, Anesco, en virtude do informe encargado a Garrigues, conclúe que non pode aceptar a proposta dos estibadores de adiantar unha baixada do 5% da rebaixa de soldo total do 10% que xa se comprometeron a aceptar só ás empresas que acepten subrogarlos e ademais entren nos novos centros portuarios de emprego, as ETT's nas que se converterán as sagep, as firmas das que agora dependen.

Segundo o informe da patronal, "non é legal aceptar baixar un 5% o salario só en determinadas empresas porque sería discriminatorio". Ademais, dado que o salario dos traballadores constitúe o 60% do custo da estiba, un acordo de varias empresas para baixalo iría contra a Lei de Compentencia.

De igual forma, a análise de Garrigues sinala como contrario á competencia a proposta sindical de constituír un comité entre as empresas (a través dos Centros Portuarios de Emprego e as sageps) e os estibadores que xestione o acceso de novos traballadores ao sector, e que sexan só eles quen se atribúan a capacidade de seleccionar e contratar persoal.

En fontes empresariais indicaron que coa súa proposta, os sindicatos pretenden incluír no novo convenio colectivo as formulacións que non lograron que se incluísen na lei que o Goberno aprobou o pasado mes de maio para reformar o sector co fin de liberalizarlo e que cumpra coa UE.

Neste sentido, Anesco lembra que asumir as súas propostas podería levar ás súas empresas a afrontar sancións de ata o 10% da súa facturación e ás súas directivos multas de ata 60.000 euros.