As altas temperaturas superiores a 39º manterán o aviso laranxa este sábado en parte da provincia de Ourense

As altas temperaturas superiores a 39 graos manterán o aviso de nivel laranxa este sábado na zona de Miño de Ourense e da comarca ourensá de Valdeorras.

Aviso por altas temperaturas en Galicia para o sábado 17 de xuño. | Fonte: Europa Press

Segundo o Boletín de tempo meteorolóxico publicado por Meteogalicia, recollido por Europa Press, persiste o aire cálido sobre Galicia, con temperaturas máximas especialmente elevadas no interior da comunidade.

Deste xeito, entre as 15,00 e as 21,00 horas deste sábado o aviso será laranxa na zona de Miño de Ourense e de Valdeorras por temperaturas máximas superiores aos 39 graos centígrados.

Mentres, no mesmo período o aviso será amarelo na zona do Miño en Pontevedra e interior da provincia da Coruña por temperaturas máximas superiores aos 34 graos.

Polo seu lado, entre as 15,00 e as 21,00 horas deste sábado o aviso será amarelo no sur e noroeste da provincia de Ourense e sur da de Lugo por valores máximos superiores aos 36 graos.