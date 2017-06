O Sindicato Labrego celebra este sábado en Arzúa o primeiro foro en Europa sobre LGTBI e sector agrario

O Sindicato Labrego Galego (SLG) celebra este sábado en Arzúa (A Coruña) o primeiro foro dunha organización agraria no que se aborda a vida de persoas LGTBI (lesbianas, gais, transexuais, bisexuais e intersexuales) no mundo rural.

Foro LGTBI do Sindicato Labrego | Fonte: Europa Press

Esta cita, chamada 'O rural galego entende. Faite ver', busca "sacar do armario aos sindicatos agrarios" e abordar a situación de persoas e comunidades LGTBI que residen en contornas rurais ou teñen relación co campo.

Así o explicaron María Ferreiro, da executiva do SLG, e o activista LGTBI e sociólogo Ángel Amaro, quen destacaron que só hai un precedente a este nivel no mundo, que tivo lugar en 2015 en Brasil, organizado polo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra.

Neste sentido, María Ferreiro remarca que esta foto pretende "abrir unha senda de traballo importante para o futuro", co obxectivo de "desurbanizar a axenda LGTBI e deconstruir a ruralfobia latente dentro e fóra deste movemento".

Pola súa banda, Ángel Amaro destacou que esta "é unha aposta pola interseccionalidade" e "a diversidade" de activistas e movementos de creación popular e colectiva, de forma que as persoas LGTBI "fáganse visibles tamén no contexto do sindicalismo agrario".

Entre outras cuestións, este encontro abordará esteoreotipos, charlas sobre feminismo e neorruralismo, nun foro presentado pola secretaria xeral do Sindicato Labrego, Isabel Vilalba.