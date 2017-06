Siniestro Total celebra o Día da Música cun concerto na Cidade da Cultura

A mítica banda Siniestro Total celebrará este sábado de forma anticipada o Día da Música cun concerto que terá lugar na Cidade da Cultura de Galicia.

SINISTRO TOTAL | Fonte: Europa Press

En concreto, a banda liderada por Julián Hernández subirá ao escenario da Praza Central do complexo do Gaiás a partir das 21,00 horas para interpretar algunhas das cancións do seu último disco, 'El mundo da vueltas'.

Neste traballo, o grupo recolle as cancións que ha ido gravando nos últimos tempos para a súa difusión a través de Internet, así como os éxitos máis coñecidos do seu repertorio clásico, como 'Bailaré sobre tu tumba', 'Ayatollah' ou 'Miña Terra Galega'.

Nacidos en Vigo en 1982, o Siniestro Total levan 35 anos subidos de forma ininterrompida aos escenarios, cuns potentes directos que converterán a praza central da Cidade da Cultura nunha festa colectiva.