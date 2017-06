O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, finalizou este fin de semana o que foi a súa primeira viaxe institucional dun presidente galego á República Popular China, con expectativas e oportunidades de negocio cunha das economías "máis importantes do mundo".

Feijóo en China | Fonte: Europa Press

A delegación galega estivo integrada, ademais de por o presidente da Xunta, por preto de trinta empresas galegas, así como polo conselleiro de Economía, Francisco Conde; pola directora de Turismo de Galicia, Nava Castro e por diversos representantes diplomáticos.

Durante a semana, mantivo numerosas reunións institucionais e de carácter comercial, que permitirán intensificar as relacións económicas e empresariais entre ambos os territorios.

Nesta liña, Feijóo destacou os encontros co tres empresas máis importantes do país, desde o punto de vista do sector agroalimentario: co grupo COFCO, co grupo JD.com e coa compañía Shanhai Fisheries. "E visitamos tamén as instalacións da multinacional CITIC, dedicada ao sector da maquinaria pesada e á robotización", engadiu, á vez que valorou o compromiso da compañía de seguir apostando e investindo en CITIC Censa, así como a decisión de realizar novos investimentos en Europa.

Sobre este último punto, o responsable do Goberno galego destacou que os directivos da compañía visitarán a Comunidade a finais de ano e incidiu en que, aínda que a candidatura de Galicia está presentada, haberá que esperar a que termine o ano para coñecer cal será o lugar seleccionado por CITIC para novos investimentos.

Do mesmo xeito, lembrou que, no mes de setembro, varios empresarios chineses do sector da automoción virán a Galicia para coñecer de primeira man o potencial do sector do automóbil galego, o Centro Tecnolóxico de Automoción de Galicia e a competitividade das empresas auxiliares.

ATRACTIVOS TURÍSTICOS

A Comunidade tivo ocasión de presentar tamén os seus atractivos turísticos e gastronómicos a máis de 200 empresas chinesas e operadores de turismo, a través dun acto que tivo lugar no Instituto Cervantes de Pequín e do Evento Gastronómico de Galicia-Extravaganza. Dous actos nos que se puxeron de manifesto as capacidades turísticas de Galicia como destino europeo histórico e gastronómico.

"En definitiva, concluímos unha viaxe centrada nas relacións institucionais e nos sectores agroalimentario, industrial e no sector gastronómico e turístico", resumiu Núñez Feijóo.