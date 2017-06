Galicia arrinca a xornada en alerta laranxa por temperaturas e superando os 30 graos en varios puntos

Galicia arrincou a xornada deste sábado inmersa na vaga de calor, con alerta laranxa por temperaturas elevadas e valores que superan os 30 graos desde primeira hora.

Sol, onda de calor, verán, cancro de pel, parasol, praia, turismo, vacacións | Fonte: Europa Press

En concreto, os datos de Meteogalicia xa reflicten valores por encima dos 30 graos en puntos do interior ourensán como Xinzo (30,2ºC) ou Rubiá (30,5ºC).

Do mesmo xeito, o sensor da localidade ourensá de Baltar xa marcaba durante a mañá os 29,5 graos de temperatura e máis cerca do mar, en Pontevedra, situábanse nos 29,6 graos.

A previsión é que a forte calor afecte a toda a comunidade durante todo o fin de semana, especialmente na provincia de Ourense, aínda que se fará máis acusado a partir do mediodía.

Segundo o boletín de Meteogalicia, entre as 15,00 e as 21,00 horas deste sábado o aviso será laranxa na zona de Miño de Ourense e de Valdeorras por temperaturas máximas superiores aos 39 graos centígrados.

Mentres, no mesmo período o aviso será amarelo na zona do Miño en Pontevedra e interior da provincia da Coruña por temperaturas máximas superiores aos 34 graos.

Polo seu lado, entre as 15,00 e as 21,00 horas deste sábado o aviso será amarelo no sur e noroeste da provincia de Ourense e sur da de Lugo por valores máximos superiores aos 36 graos.