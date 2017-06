Varios cortes de tráfico afectarán a próxima semana ao Corredor do Morrazo

O Corredor do Morrazo rexistrará a próxima semana varios cortes de tráfico co fin de realizar voaduras e outros traballos no tramo II, co obxectivo de seguir avanzando nas actuacións de conversión en autovía. Este peche ao tráfico responde á necesidade de garantir a seguridade de usuarios e traballadores.

Segundo informou a Xunta, a primeira das modificacións no tráfico terá lugar o luns e o martes, no tramo final do corredor, desde a ligazón de Cangas ata o final do Corredor, para levar a cabo o repintado no lugar onde se fixo unha rehabilitación localizada do firme. Neste caso, será necesario cortar ao tráfico uno dos carrís, dando tráfico alternativo. Os cortes terá lugar o luns 19, entre as 9,00 e as 20,00 horas, e o martes, día 20, no mesmo horario.

Por outra banda, o mércores, día 21, levará a cabo, de 10,00 a 13,00 horas, un corte ao tráfico, para a realización de voaduras nos tramos I e II, para o que será necesario cortar de novo o tráfico.

A Autovía do Morrazo é a maior obra viaria que ten actualmente a Xunta en execución, con obras nos tramos I e II e o tramo III en proceso de contratación, supondo un investimento total de 54 millóns de euros.