Medio Ambiente organiza unha nova xornada de turismo científico no Parque Nacional das Illas Atlánticas

A Consellería de Medio Ambiente celebrará o vindeiro xoves 6 de xullo, no Edificio Cambón en Vigo, unha nova Xornada de Turismo Científico baixo a lema 'Ecosistema de turismo científico na rede de parques naturais de Galicia'.

O obxectivo desta xornada é abordar, desde unha óptica "innovadora", a integración da divulgación científica como elemento transversal no turismo, co fin de construír novas canles que permitan achegar o coñecemento científico á sociedade, aproveitando as estruturas propias das que se vale o turismo.

"Os cambios nas sociedades actuais levan aparellados novos hábitos turísticos nas cidades e nos espazos naturais que o sector debe afrontar, así como os retos derivados deste cambio social, para superar as debilidades xeradas no seu propio desenvolvemento", recoñece a Xunta, que aposta por "adaptarse de forma sustentable a unha contorna onde o perfil de turista demanda produtos cada vez máis específicos".

Este encontro, de carácter gratuíto, reunirá a técnicos, expertos e divulgadores para profundar nas posibilidades que ofrece o turismo como ferramenta de divulgación científica nos espazos naturais, nos novos obxectivos que expoñen estas actividades, así como na necesidade de establecer unha regulación que dea unha resposta aos retos que establece turismo e a ciencia.

O turismo científico é unha modalidade turística vinculada á ciencia e orientada ao fomento dunha cultura científica que permite explicar os valores dun territorio da man do coñecemento científico xerado neles. Esta nova vertente de turismo promove novas fórmulas de difusión do coñecemento pensadas para públicos interesados na práctica de actividades afastadas das propias do turismo de masas.