Profesores universitarios holandeses entran en contacto coa experiencia galega na cría de porco celta

Unha delegación de profesores universitarios holandeses vendeu Galicia para coñecer sobre o terreo as investigacións relacionadas coas producións combinadas de carballo, castiñeiro, así como a experiencia na cría de porco celta nestas contornas.

Os expertos, procedentes da Universidade Van Hall Larenstein de ciencias aplicadas de Leeuwarden (Holanda), visitaron o Centro de Investigación Forestal de Lourizán, que depende da Consellería do Medio Rural, e os ensaios silvopastoriles que esta entidade ten instalados nun monte comunal de Rois (A Coruña).

As investigacións que chamaron a atención dos docentes holandeses teñen por obxecto determinar a carga gandeira de razas autóctonas de porcino de alta calidade que maximiza a produción de maneira sustentable desde o punto de vista ambiental en robledas e soutos de castiñeiros de Asturias, País Vasco e Galicia, coa participación de centros de investigación destas comunidades, entre eles o de Lourizán.

As razas coas que se investiga son as de gochu astur-celta, euskal txerria e porco celta, para determinar o efecto da carga gandeira en réxime extensivo sobre estes ecosistemas e comparalo co semiextensivo, ademais de valorar a incidencia das razas autóctonas en relación con outras híbridas.

Nestes ensaios, cinco en total, repartidos polo tres comunidades autónomas, estúdanse aspectos como a biodiversidade da flora vascular, arboledo adulto, rexeneración das especies arbóreas, fertilidade, produción de froitos ou influencia da nutrición en réxime extensivo na produción das diferentes razas do tronco celta, entre outros.

A coordinación do proxecto investigador corre a cargo do centro da consellería, pero tamén colaboran a Escola Politécnica Superior de Lugo da Universidade de Santiago de Compostela, o Servizo Rexional de Investigación e Desenvolvemento Agroalimentario (Serida) de Asturias e o Instituto Vasco de Investigación e Desenvolvemento Agrario (Neiker) de Derio. A investigación está previsto que conclúa a finais de 2018.