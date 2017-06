Arrinca na Coruña unha campaña de concienciación contra o cancro de pel e os riscos das queimaduras en nenos

Os Xardíns Méndez Núñez da Coruña acolleron este sábado a presentación da Campaña Skinchecker, que trata de concienciar contra o cancro de pel e sobre os riscos das queimaduras solares, sobre todo a idades temperás.

Campaña SKINCHECKER | Fonte: Europa Press

A iniciativa está promovida pola Asociación Española Contra o Cancro (AECC), a Academia Española de Dermatoloxía e Venereología (AEDV), o Consello Xeral de Colexios Oficiais de Farmacéuticos (CGOF) e os Laboratorios A Roche-Posay, e céntrase nesta ocasión na prevención na infancia.

Segundo os expertos, cada ano diagnostícanse ao redor de 4.000 novos casos de melanoma en España. Con todo, o 90% dos cancros de pel poden curarse se se detectan a tempo.

A clave, apuntan desde A Roche-Posay, está na prevención, xa que "cinco queimaduras antes dos 20 anos aumentan o risco de melanoma nun 80%".

Por iso, o principal obxectivo desta campaña é concienciar á poboación, especialmente aos máis pequenos, da importancia da prevención e o diagnóstico precoz.

Con este obxectivo, un autobús con actividades didácticas e charlas formativas percorrerá, durante os meses de maio e xuño, 32 cidades da xeografía española, formando a 10.000 nenos de máis de 130 colexios e asociacións de axuda á infancia.

O interior do autobús conta con material didáctico para aprender -a través de pantallas táctiles tanto para nenos como para adultos- o método ABCDE, un decálogo sobre boas prácticas en fotoprotección, proba para identificar lunares sospeitosos e un test para valorar o risco solar persoal en función de cada fototipo.

Ademais, o autobús conta cun espazo dedicado exclusivamente a 'My UV Patch', onde, ademais de informar, regalarase o parche a todo aquel que se achegue.

Para aquelas persoas que non poidan desprazarse ata o autobús, existe unha plataforma dixital, www.laroche-posay.es/skinchecker, con "gran cantidade de contido sobre prevención e protección solar".

ESPAÑA, POR ENCIMA DA MEDIA

Un recente estudo sobre os hábitos do sol, realizado por Ipsos e os Laboratorios A Roche-Posay, en 23 países, revelou que España se atopa "lixeiramente por encima da media" no uso de protección solar.

Con todo, a pesar de que o 94% dos españois sabe que exporse ao sol pode causar problemas na súa saúde, soamente un 22% protéxese todos os días do ano fronte ao 18% no resto do mundo.

Por iso, Juan Ordoñez, Director da Roche-Posay España, asegura que "aínda queda moito por facer, especialmente entre os máis novos" para incrementar estes índices. "É fundamental inculcar uns hábitos de protección fronte ao sol, sobre todo, cando, segundo a AEDV, cada vez diagnostícanse máis casos en persoas novas por hábitos pouco saudables de exposición solar intensa en curtos períodos", resumiu.

Pola súa banda, Leonor Prieto, Directora Científica da Roche-Posay, engadiu que "a marca leva case 30 anos innovando en materia de fotoprotección, conseguindo unha protección anti-UVA, anti-UVB e antioxidante, con protección UVA dúas veces máis alta que o estándar europeo e texturas agradables que facilitan o seu uso diario e non deixan trazas brancas".

MY UV PATCH

Xunto ás charlas educativas para os máis pequenos, A Roche-Posay creou 'My UV Patch', o primeiro dispositivo tecnolóxico elástico e ultra fino, cun sensor deseñado para medir a exposición UV que recibe a pel.

O dispositivo, que tamén viaxará con esta campaña, fíxase como unha calcomanía sobre a pel dos nenos. O parche mide con precisión a radiación UVA e, a partir desta, calcula os UVB.

My UV Patch está conectado co Smartphone e busca educar aos máis pequenos e aos seus pais sobre a cantidade de exposición solar que recibe a súa pel, así como ofrecer consellos que fomenten un comportamento seguro baixo o sol, dunha maneira "divertida e gamificada".