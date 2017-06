Medio centenar de persoas, entre traballadoras de Elnosa e familiares de empregados da empresa química, concentráronse ante o concello de Pontevedra para rexeitar a "indecencia e a violencia institucional" da que acusan o goberno municipal do BNG e ao alcalde, Miguel Fernández Lores, ao que cualificaron de "sátrapa" que pretende "arruinar" as súas vidas por apoiar o desmantelamento da fábrica.

Protesta traballadores Elnosa en Pontevedra | Fonte: Europa Press

A proximidade do mes de decembro --cando finaliza o prazo para realizar o cambio tecnolóxico necesario para deixar de producir cloro utilizando mercurio-- e a falta de disposición do concello para autorizar as obras nas que a dirección da empresa estaría disposta a investir, impulsaron ao persoal da clorera a mobilizarse para "pelexar" pola continuidade dos 60 postos de traballo directos que xera, aos que se engaden "unha chea" de empregos indirectos.

"Estamos a desexar ter un alcalde que dea a cara por nós e pelexe ao noso lado, non en contra nosa", sinalou a portavoz da protesta, María Jesús González, quen rexeitou que "por cuestións persoais" que atribúe ao rexedor municipal, queden sen emprego.

"Non somos unha bomba nuclear a piques de estalar", destacou María Jesús González, para contrarrestar o retrato "demoníaco" que consideran que se trazou de Elnosa desde o Goberno local. "Somos unha fábrica de hipocloritos, produtos químicos que todos temos en casa e que necesitamos", engadiu, pondo como exemplo que "o cloro que depura a auga da comarca de Pontevedra sae de Elnosa".

PANCARTA E CARTEIS

Cunha pancarta coa lema 'As nosas vidas tamén dependen de Elnosa' e carteis con mensaxes como 'Elnosa non se pecha' e 'Lores, non xogues ao peón cos traballadores' ilustrados cunha fotografía do alcalde cunha peonza na man, persoal da fábrica e familiares permaneceron durante unha hora ás portas do concello.

Na lectura do manifesto criticaron que "se utilicen os recursos públicos dos orzamentos municipais para litigar contra a permanencia dos postos de traballo" e que o Goberno local "non expuxo nin unha soa alternativa concreta" para o mantemento do emprego.

Ademais, afirmaron que "os mesmos que abanderan o peche de Elnosa en Pontevedra" son partidarios fóra desta comarca de "unha liña política de defensa de empresas industriais con dificultades de pervivencia".