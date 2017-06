Villares confía en que a asemblea de Ferrol en Común solucione as diferenzas entre o alcalde e unha concelleira

O portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, mostrou a súa confianza en que a asemblea de Ferrol en Común (FeC) solucione as diferenzas abertas entre o rexedor ferrolán, Jorge Suárez, e a concelleira de Urbanismo, Esther Leira, quen abandonou o pleno extraordinario do pasado venres por desavinzas co alcalde.

Luís Villares | Fonte: Europa Press

"Jorge Suárez e Esther Leira coincidiron nunha cuestión. E é que isto debe solucionarse dentro da asemblea de FeC. Non me cabe dúbida de que se solucionará o problema con brevidade porque, como dixo Jorge, o que nos interesa é facer política e non ruído", remarcou.

Outro das frontes abertas nas mareas municipalistas galegas é a elección dun novo portavoz para Lugonovo logo de que Santiago Fernández Rocha anunciase esta semana a súa renuncia, que se fará efectiva antes de final de mes.

Así, incidiu no carácter "autónomo" das mareas municipais, polo que a figura do novo portavoz de Lugonovo "terá que decidilo" a asemblea da formación.

Unha das persoas que poderían ocupar ese cargo é Xabier Villares, irmán do portavoz parlamentario de En Marea. Sobre esta posibilidade, Luís Villares declarou que se trata de "unha persoa máis dentro desa lista" de posibles candidatos á portavocía da marea lucense.

DOUS ANOS DE GOBERNOS DAS MAREAS

Esta semana cumpríronse dous anos da toma de posesión dos gobernos das mareas municipais na Coruña (Marea Atlántica), Santiago de Compostela (Compostela Aberta) e Ferrol (Ferrol en Común). Para Villares, a primeira parte do mandato sáldase cunha "valoración moi positiva".

Así, tras sinalar que estes gobernos tiveron "en contra á Xunta" e enfrontáronse "aos impedimentos do Goberno central", incidiu en que as mareas demostraron nas súas dous primeiros anos "que si se poden facer políticas alternativas ás do PP".

No entanto, cre que a segunda parte dos mandatos servirá para que o traballo desenvolvido ata o momento alcance maior visibilidade. "Os dous primeiros anos son unha toma de contacto para pór a andar programas que teñen resultados a medio prazo", apostilou.

E é que, para Villares, políticas como "a reordenación urbanística" ou "as prestacións sociais" só alcanzan "resultados" cando pasan "un par de anos" desde a súa aplicación.

ORZAMENTOS PROPIOS

Ademais, a aprobación de orzamentos elaborados polos propios gobernos das cidades da Coruña e Santiago axudará, segundo Villares, a que se vaian "vendo como as medidas están a ser activadas".

"Nestes dous anos a aprobación dos orzamentos non foi inmediata, foi por ano seguinte. Este é o primeiro ano en que, de forma completa, nas nosas cidades existen orzamentos aprobados por gobernos das mareas", engadiu.

Por último, remarcou que estes gobernos abriron "as xanelas" das institucións "para que calquera puidese ver que é o que se facía", unha realidade que "está a ser ben referendada" como, para Villares, reflicten algunhas enquisas publicadas nos últimos tempos.