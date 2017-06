En Marea disposta a entenderse co novo PSOE de Pedro Sánchez

O portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, volveu abrir a porta a "buscar puntos de encontro" co PSOE ante o inicio da nova etapa de Pedro Sánchez como Secretario Xeral, aínda que lembrou que esta posibilidade "dependerá" dos propios socialistas.

Villares e Leiceaga antes do debate electoral das galegas | Fonte: crtvg

A preguntas dos medios este sábado antes de participar nun foro sobre dereitos sanitarios, Villares realizou un chamamento destinado ao PSOE a que "se realmente fan ese xiro á esquerda poidan atoparse coas políticas do cambio que están a facer as mareas nos concellos onde gobernan".

Deste xeito, ante a celebración do Congreso Federal socialista que referendará a Pedro Sánchez como Secretario Xeral, o portavoz parlamentario do partido instrumental incidiu en que "de momento é pronto para ver" se a nova etapa no PSOE supón un achegamento ás forzas de esquerda.

Así, comentou que os resultados das primarias reflicten a demanda das bases socialistas de dar "un xiro á esquerda" en lugar de "unha gran coalición co PP" como, segundo Villares, "si quería" a "cúpula" do PSOE.

"A partir de aí deberían producirse consecuencias políticas que deberían ser buscar formulas alternativas de goberno, non só no Estado senón en todas as instancias", apostilou.

XORNADAS SOBRE DEREITOS SANITARIOS

Villares participou na mañá deste sábado nun foro sobre dereitos sanitarios do paciente onde convidou aos cidadáns a coñecer "que en nome dos recortes non se pode facer calquera cousa".

Así, aseverou que "a xente ten dereito a reclamar" e que as administracións "non poden" organizar as entidades sanitarias "en detrimento de os dereitos sociais".

"A Xunta non poden reorganizar servizos sanitarios vulnerando dereitos sociais", apuntou. "A organización sanitaria, o dispenso de medicamentos e a atención sanitaria en tempo razoable son dereitos sanitarios que todo o mundo debe saber que ten".