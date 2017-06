A Xunta eloxia o compromiso da Once en favor da integración de persoas con discapacidade visual

O director xeral de Inclusión Social, Arturo Parrado Ponte, destacou a "longa traxectoria de compromiso e de éxitos" da ONCE en favor da defensa dos dereitos das persoas con discapacidade visual. Así o dixo na celebración do XXIV Día da ONCE, que tivo lugar no Hotel Scala de Padrón e durante a que se homenaxeou a 18 persoas que se xubilaron no último ano tras unha vida laboral de servizo na organización, así como a outra persoa que se licenciou en Enxeñaría Industrial.

Na súa intervención, Parrado Ponte apuntou que "a Once se converteu nun referente social e tamén nun sinónimo de ilusión", á vez que fixo fincapé "na completa rede integrada de servizos e prestacións" coa que conta esta organización e que "permite a cobertura das necesidades de desenvolvemento autónomo e de inclusión social e laboral das persoas invidentes ou con graves problemas de visión".

Ademais, o director xeral de Inclusión Social manifestou que a Xunta comparte ca Once o obxectivo común de "mellorar o benestar e a integración plena das persoas con discapacidade". Neste sentido, avogou por "seguir intensificando as liñas de colaboración coas entidades, axentes e organizacións que forman parte do amplo tecido social de Galicia", coa finalidade de "abordar entre todos a situación das persoas con distintas capacidades desde a perspectiva da igualdade, a accesibilidade universal e a acción positiva".