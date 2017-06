A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, asegurou este sábado, tras a reunión do Consello Nacional, que "a esperanza non virá de fóra, senón que virá, precisamente, de confiar en nosas propias posibilidades e nas forzas propias que ten Galicia".

A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón | Fonte: Europa Press

En concreto, a dirixente nacionalista pronunciouse deste xeito tras ser preguntada por se existe a posibilidade dalgún tipo de achegamento entre as forzas de esquerda con motivo do inicio da nova etapa do PSOE, con Pedro Sánchez á fronte.

"Temos que unirnos, precisamente, como galegos e galegas en defensa dunha alternativa de futuro para o país", resolveu.