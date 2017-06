A coordinadora nacional de EU elixe por unanimidade á súa executiva, na que repiten Rubén Pérez e outras persoas

A coordinadora nacional de Esquerda Unida, máximo órgano de dirección entre asembleas, elixiu por unanimidade ao seu órgano executivo, que comezará a traballar na próxima semana.

Executiva Nacional de Esquerda Unida | Fonte: Europa Press

"Queriamos que varias das persoas que formaban parte do órgano executivo anterior tivesen continuidade pola súa experiencia, tales como Rubén Pérez, responsable de Organización e Finanzas; Graciela Rojo, responsable de Área Interna; e José María Tubío, responsable tamén en Finanzas, así como os exdiputados de AGE Ramón Vázquez, responsable de Acción Política; e Xabier Ron, responsable de Formación, nomeados polo recoñecemento do seu labor político destes anos", subliñou a recentemente elixida coordinadora nacional de Esquerda Unida, Eva Solla.

Doutra banda, continuou a tamén deputada de En Marea no Parlamento galego, quíxose dar paso a outras persoas para "facer eco" da renovación impulsada por Esquerda Unida. "Temos responsabilidades no conflito social, asumidas por Guillermo Crego, e compañeiras e compañeiros que estarán no órgano como vogais, que son Jesús López, Raquel Bernárdez, Loreto Taibo e Miguel Castro", sinalou Eva Solla.

Deste xeito, a Executiva Nacional de Esquerda Unida suma, xunto con ela, un total de 11 persoas. "Agora, desde a nova executiva, imos continuar co traballo de rúa e dos movementos sociais con forza", asegurou.

A continuación, precisou que, debido á unanimidade coa que se expresou a Coordinadora nacional, Esquerda Unida sae deste proceso "reforzada, contenta e disposta a continuar este traballo e afrontar os novos retos con ilusión".

MUNICIPAIS

Sobre as eleccións municipais, precisou que Esquerda Unida aínda non tivo ocasión de decidir como vai concorrer a esta cita coas urnas, pois a executiva acábase de conformar este sábado e non é algo, subliñou, que se poida decidir "nun día".

"O que a organización ten que facer é seguir participando en todas esas mareas municipais, como fixemos ata agora, e será o propio traballo o que defina como se vai a articular; tamén con respecto á propia autonomía que teñen os entes das propias mareas municipais nos que, evidentemente, non só está Esquerda Unida", sinalou Eva Solla.

TRANSPORTE

Preguntada por se considera positivo a idea de aproveitar os autobuses escolares para transportar tamén a viaxeiros regulares, considera que o transporte escolar é un "servizo básico" e que "sen el non se podería exercer de maneira efectiva o dereito á educación".

"Haberá que tratalo a nivel individual en cada cidade ou localidade. É evidente que pode ofrecer certas dificultades", opinou, para logo precisar que os horarios de escolares e viaxeiros "non van ser os mesmos".