Medra a marea na provincia de Ourense co nacemento de En Marea Laza

En Marea segue crecendo en Ourense. Este venres nacía En Marea Laza nun acto que contou coa participación do deputado de En Marea no Parlamento Galego, Davide Rodríguez.

Constitución de En Marea Laza

A nova formación agarda sumar forzas para rematar con máis de 30 anos de goberno do PP no seu concello, “traballando parroquia a parroquia, pobo a pobo, facendo camiño cara o cambio político en Laza”.

"Este goberno do Partido Popular precisa ser consciente da realidade do noso Concello e da nosa comarca, un concello que se desangra poboacionalmente e sen oportunidades económicas e laborais”, denunciou Jorge Lorenzo, veciño de Laza e integrante da candidatura de En Marea nas pasadas eleccións á Xunta de Galicia.

Pola súa banda, o deputado Davide Rodríguez sinalou que "Feijoo debe cumplir a súa promesa cos galegos e galegas e non pode mirar cara outro lado". Ademáis, destacou o compromiso de En Marea co futuro no rural. Neste camiño, dixo, é preciso "achegar En Marea aos concellos e dar voz a veciños e veciñas para que construan unha alternativa política a nivel local, pero tamén para que contribuan nunha alternativa de País".

A de Laza é a sexta marea constituída en Ourense nas últimas semanas, logo das de Montederramo, Parada do Sil, Chandrexa de Queixa, A Teixeira e Castro Caldelas.