O Bierzo celebra o bicentenario do nacemento do escritor Antonio Fernández Morais

O secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, participou este sábado en Cacabelos (León) nos actos de homenaxe ao escritor berciano Antonio Fernández Morais, no bicentenario do seu nacemento.

Esta conmemoración estivo organizada polo Grupo As Medulas para a Lingua e Cultura Galegas do Bierzo, coa colaboración da Consellería de Cultura, o Concello de Cacabelos, o Consello Comarcal do Bierzo, o Instituto de Estudos Bercianos e o hotel A Moncloa.

García Gómez acudiu en primeiro lugar á casa do escritor, situada na rúa Santa María, onde se presentou a homenaxe, léronse poemas de Fernández Morais e escoitáronse algúns dos seus textos musicados, que interpretou o grupo 2naFronteira.

Alí, o secretario xeral lembrou que este poeta "apostou polo galego cando todo estaba por facer" e considerou que "esta homenaxe debe servir para divulgar o seu exemplo". "Para que, se hoxe vemos que queda camiño por andar na promoción da lingua galega, poñamos o noso gran de area na seguridade de que todas as achegas, e desde logo as que facedes aquí no Bierzo, son importantes", resumiu.

Con Valentín García estiveron Manuel González Prieto, membro do Grupo As Medulas para a Lingua e Cultura Galegas do Bierzo; Luís Alberto Airas e Gerardo Álvarez, do Consello Comarcal do Bierzo, e representantes do Concello de Cacabelos. O discurso central do acto correu a cargo do escritor Xosé Luís Méndez Ferrín.