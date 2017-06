Galicia promociónase na feira de turismo relixioso Sacroexpo de Polonia

Galicia, e máis concretamente o Camiño de Santiago, promocionou os seus atractivos durante estes días na feira especializada en turismo relixioso 'Sacroexpo', que se celebra en Polonia.

Nota E Fotografías: Ou Camiño De Santiago Promóvese Na Feira Sacroexpode Polonia | Fonte: Europa Press

Turismo de Galicia estivo presente na feira a través dun recinto específico ao que se achegaron tanto profesionais do turismo polaco como público en xeral. No que vai de ano, Galicia xa recibiu 1.200 peregrinos polacos, un 28,13% máis que no mesmo período do ano anterior.

O departamento de Turismo da Xunta participa neste certame turístico que se celebra na cidade de Kielce de maneira habitual, dado que constitúe unha das citas "máis importantes" de Centroeuropa no ámbito do turismo relixioso, no que están presentes "distintas asociacións, confrarías e outros colectivos de carácter relixioso", tanto de Polonia como dos países limítrofes.

No relativo á demanda turística, o mercado turístico polaco presenta un comportamento positivo en Galicia no primeiro cuadrimestre de 2017, xa que supera os niveis de demanda do mesmo período do pasado ano, nun 12% tanto a cifra de viaxeiros aloxados como o volume de pernoctacións.