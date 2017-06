Sanidade detectou en Semana Santa 558 establecementos de restauración con incumprimentos, o 33% por hixiene

A Consellería de Sanidade detectou durante a Semana Santa un total de 558 establecementos de restauración con incumprimentos, dos que o 33 por cento estaban relacionados coas condicións hixiénico-sanitarias dos locais.

O departamento da Xunta informou este sábado de que, de cara ao verán, reforzará as actividades comúns de control oficial nos establecementos de restauración colectiva, tal e como xa fixo na pasada Semana Santa. O motivo desta campaña é verificar que estes establecementos cumpren coa normativa vixente e, deste xeito, garantir aos cidadáns o servizo "máis seguro posible".

Durante a campaña de Semana Santa, revisáronse 3.128 establecementos, dos que 1.303 foron de restauración colectiva sen comedor, 1.419 de restauración colectiva con comedor independente e 406 de restauración social. No transcurso desta revisión, Sanidade detectou que preto de 2.000 establecementos censados deran de baixa a súa actividade. Concretamente 1.907 dos 21.849 que estaban dados de alta no censo a 1 de xaneiro de 2017.

Os establecementos inspeccionados foron un total de 1.221, 370 de restauración colectiva sen comedor, 776 de restauración colectiva con comedor independente e 75 de restauración social. Deles, 663 cumprían os requisitos, repartidos nun total de 214 locais de restauración colectiva sen comedor, 382 de restauración colectiva con comedor independente e 67 de restauración social.

Con incumprimentos detectáronse 558, 156 de restauración colectiva sen comedor, 394 de restauración colectiva con comedor independente e 8 de restauración social. As medidas tomadas incluían 457 requirimentos para emendar as non conformidades; 25 suspensións cautelares da actividade; 18 inmobilizacións de produto e 23 expedientes sancionadores.

Os incumprimentos máis frecuentes foron os referidos a as condicións hixiénico sanitarias dos establecementos (33%); ao censado incorrecto no Regasa (31%); á rastrexabilidade do produto (14%); á información proporcionada ao consumidor, principalmente referida a os alérgenos (9%); e pola utilización de envases reenchibles de aceite ou augardente (8%).

CAMPAÑA ESPECIAL

A campaña especial do verán realizarase entre o luns, día 19, e o 30 deste mes e estará destinada a reforzar as inspeccións en todos os establecementos de restauración social, establecementos de restauración comercial con comedor independente e establecementos de restauración comercial sen comedor independente, así como aqueles establecementos non rexistrados que se detecten no transcurso da campaña.

Nesta ocasión será o 100% dos inspectores totais de cada zona veterinaria os que realizarán estes controis oficiais, fronte ao 80% que o fixo en Semana Santa.

Os inspectores comprobarán especificamente as condicións xerais de hixiene dos establecementos, a rastrexabilidade das materias primas empregadas (provedores autorizados e rexistrados), a non utilización de envases rellenables (aceite ou augardente), e a verificación da orixe e etiquetaxe de bebidas alcohólicas así como a correcta información alimentaria facilitada ao consumidor. Nesta ocasión inclúese unha novidade respecto á campaña de Semana Santa, que é a da adecuada etiquetaxe dos moluscos.