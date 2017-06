O Parlamento de Galicia e a Asociación de Exparlamentarios organizaron este curso escolar 45 charlas divulgativas

O ciclo de charlas divulgativas sobre o Parlamento de Galicia, organizado coa colaboración da Asociación de Exparlamentarios da Cámara, chegou, no curso escolar 2016-2017, a un total de 45 centros educativos da Comunidade Autónoma.

O presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices, reuniuse este venres co equipo directivo da Asociación de Exparlamentarios para facer balance das actividades divulgativas desenvolvidas durante o curso, á vez que acordaron potenciar este programa no próximo curso 2017-2018, no que tamén se estenderá ao alumnado universitario.

Santalices agradeceu especialmente a implicación dos exdiputados que fixeron posible a celebración das diferentes charlas en centros educativos de toda Galicia.

Esta actividade divulgativa iniciou a súa andaina en 2011, coincidindo co 30 aniversario da Cámara. Na súa primeira edición participaron 20 centros educativos, pero a cifra mantén desde entón unha tendencia alcista, dada a "elevada receptividade" mostrada polos centros.

As charlas divulgativas sobre o Parlamento de Galicia están dirixidas a alumnado de Secundaria e Bacharelato, aínda que no curso que agora termina estendeuse tamén ao alumnado universitario, ao levar unha actividade deste tipo á Escola de Enfermaría da Universidade de Vigo.