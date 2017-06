Acampa pecha cun concerto de César Morán a súa primeira campaña de visibilización da crise dos refuxiados

'Acampa pola paz e o dereito a refuxio' pecha este domingo, día 18, a súa primeira campaña en prol da visibilización da crise humanitaria que supoñen as persoas refuxiadas cun concerto de César Morán.

En total, foron catro días de denuncia articulada ao redor de actividades culturais, divulgativas e lúdicas por toda a cidade que terán o seu punto final ás 13,30 horas cun concerto de clausura a cargo do compositor e poeta César Morán.

Segundo apuntou a organización, o concerto inclúe unha pequena sorpresa. Morán estará acompañado polos seus irmáns, Pablo e Berto, no seu día membros da primeira banda que fixo rock en galego na Coruña, a lendaria Agra.

Esta última xornada abrirase ás 11,00 horas cunha mesa redonda na carpa central ao redor do tema 'A voz das persoas refuxiadas', na que intervirán algunhas persoas que sufriron en carne propia as consecuencias "da que xa foi cualificada como a peor crise humanitaria de todos os tempos".

Ás 12,00 horas, o espazo será para os cooperantes de Proactive Open Arms, unha organización non gobernamental cuxa principal misión é rescatar do mar a aquelas persoas que tratan de cruzar o Mediterráneo fuxindo dos conflitos bélicos, a persecución ou a pobreza, con Europa como destino.

A esa mesma hora, na praia de Riazor, os voluntarios do antigo INEF da Coruña, hoxe Facultade de Ciencias do Deporte e a Educación Física, proporán aos coruñeses de todas as idades diversas actividades recreativas e de animación ao redor das persoas refuxiadas.

Ao mediodía levará a cabo igualmente a última das visitas guiadas programadas por Acampa no simbólico campamento de persoas refuxiadas plantado diante do Quiosco Alfonso.