A Garda Civil detén ao responsable dun punto de venda de drogas en Lalín (Pontevedra)

A Garda Civil detivo a un mozo de 36 anos, veciño de Lalín (Pontevedra), acusado dun delito contra a saúde pública, por venda e distribución de sustancias estupefacientes a pequena escala.

Operación antidroga en Lalín | Fonte: Europa Press

Co nome de operación 'Celeritas', a Garda Civil de Lalín iniciou o pasado mes de maio unha investigación para erradicar a venda e distribución de drogas a pequena escala que se detectou na contorna dun determinado establecemento público situado no núcleo urbano da localidade.

Por mor das investigacións levadas a cabo pola Garda Civil, a madrugada do pasado día 30 de maio, os axentes puideron localizar e controlar os movementos dun vehículo conducido por un coñecido consumidor habitual de estupefacientes.

No transcurso do seguimento ao que foi sometido o vehículo, púidose observar como o condutor recollía a outra persoa que o estaba esperando noutra céntrica rúa do centro urbano. Ao ser interceptados, o condutor non portaba ningunha sustancia, pero ao acompañante incautáronselle dous recipientes escondidos na súa roupa interior que contiñan oito papelinas de cocaína, ademais de 150 euros en efectivo.

Antes de proceder á súa detención e no momento no que os axentes o estaban identificando, o copiloto, "consciente do delito no que estaba a incorrer", deuse á fuga a pé, percorrendo distintas rúas da localidade sen que fose posible darlle alcance.

As pescudas posteriores para a súa localización concluíron o pasado martes, cando se personó de forma voluntaria nas dependencias do cuartel da Garda Civil de Lalín, onde foi detido e acusado dun delito contra a saúde pública.