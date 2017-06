A coordinadora nacional de Esquerda Unida e deputada de En Marea, Eva Solla, espera que as diferenzas abertas entre o rexedor ferrolán, Jorge Suárez, e a concelleira de Urbanismo, Esther Leira, quen abandonou o pleno extraordinario do pasado venres por desavinzas co alcalde, se resolvan "canto antes".

"Non é positivo que unha concelleira dun goberno [...] traslade ese posicionamento a través dos medios de comunicación. As diferenzas a nivel político teñen que trasladarse a través dos diversos órganos de Ferrol en Común (FeC)", defendeu Solla tras ser preguntada respecto diso.

No entanto, espera que "oxalá se resolva canto antes esta situación": "Temos constancia de que é probable que a semana que vén se reúna FeC para decidir que facer, e no marco da súa asemblea terán que tomar a decisión de que facer con respecto a esa concelleira".

A continuación, apostou por resolver os problemas internamente: "Independentemente de quen faga esas declaracións, fóra nunca é positivo", opinou, para logo facer fincapé en que o Goberno de Ferrol está a facer "un traballo importante dentro do Concello", a pesar, engadiu, das "dificultades" causadas polos anteriores socios de goberno, en alusión ao PSOE.