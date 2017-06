A Xunta destina 8 millóns de euros a diferentes liñas de axudas para a rehabilitación de vivendas

A Xunta de Galicia, a través do Insituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), destinou un total de oito millóns de euros a diferentes liñas de axudas para a rehabilitación de vivendas da que poderían beneficiarse "2.500 familias".

Así o comunicou o Executivo autonómico a través dunha nota de prensa remitida aos medios este sábado, na que avanza que as convocatorias para estas subvencións iranse publicando ao longo da próxima semana no Diario Oficial de Galicia (DOG).

Estas liñas de axudas están destinadas a "a rehabilitación de vivendas nas áreas do Camiño de Santiago", "o remate de fachadas e cubertas e a reconstrución de edificios e inmobles no ámbito rural e nos conxuntos históricos".

Así mesmo, segundo sinala a Xunta, estas subvencións complementan outras dúas liñas de axuda convocadas recentemente incluídas no 'Programa realuga', dirixidas aos propietarios de inmobles incluídos no plan de vivendas baleiras.

CAMIÑOS DE SANTIAGO

As axudas destinadas á rehabilitación de inmobles na área de Rehabilitación Integral (ARI) dos Camiños de Santiago contan cun orzamento de 2,9 millóns de euros.

Delas poderán beneficiarse as comunidades de propietarios e as persoas físicas titulares de edificios ou vivendas situadas no ámbito da ARI dos Camiños.

O prazo de presentación de solicitudes pecharase o próximo 30 de novembro e o importe máximo da axuda será de 15.000 euros por vivenda.

RURAL

En canto ao rural, o período de solicitudes abarca un mes desde a súa publicación en DOG e as axudas deberán ser destinadas á finalización "de fachadas, cubertas, rehabilitación e reconstrución de edificios e vivendas".

Unha das condicións para optar á axuda é que a vivenda en cuestión debe ser a vivenda habitual dos beneficiarios con "a única excepción dos galegos residentes no exterior da comunidade autónoma e que non destinen a vivenda ao aluguer".

O importe da subvención será do 50% do orzamento que figure na resolución de cualificación definitiva, cun límite de 6.000 euros nos remates de fachada e de 8.600 euros na reconstrución de edificios e vivendas.

EDIFICIOS

Por outra banda, outra liña de 2,7 millóns de euros será destinada a favorecer a rehabilitación de edificios, que poderán alcanzar un máximo de 11.000 euros por vivenda.

A elas poderán optar as comunidades de propietarios e as persoas físicas propietarias únicas de edificios de vivendas. No caso de que a axuda sexa investida en proxectos de mobilidade, esta podería cubrir ata o 50% da obra.