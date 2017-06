39 Congreso.- Sánchez inicia unha rolda de contactos coas federacións para pechar a súa Executiva e o Comité Federal

O secretario xeral do PSOE, Pedro Sánchez, iniciou ás cinco da tarde unha rolda de encontros coas federacións socialistas para ir pechando con elas a composición da Comisión Executiva e do Comité Rexional que vai propor ao 39 Congreso do PSOE e que se votarán este domingo.

Os contactos comezaron con Cantabria e Navarra, informaron a Europa Press fontes socialistas, encontros dun quince minutos de duración nos que non é seguro que participen os secretarios xerais, cos que a conversación será telefónica en moitos casos xa que unha parte deles non están esta tarde no Congreso.

Por exemplo, no caso cántabro, entrou na reunión o secretario xeral de Santander, Pedro Casares, pero por Navarra fíxoo a secretaria xeral, María Chivite. As mesmas fontes aseguraron que estaba previsto inicialmente que a rolda comezase con Javier Fernández, como líder do PSOE en Asturias, pero de momento non tivo a entrevista co secretario xeral.

Tamén aseguran que se prevé o encontro coa federación andaluza sobre as 6 da tarde e despois, coa valenciana. Descoñécese se acudirán os líderes de ambos os territorios, aínda que Susana Díaz decidiu manter unha actitude discreta neste Congreso Federal sen querer asumir ningún protagonismo. De momento, e desde esta mañá, non se lle volveu a ver no Palacio Municipal de Congresos.

En canto a Ximo Puig, é seguro que non participará en ningunha reunión porque non está en Madrid senón en Valencia: recibe aos xogadores de baloncesto da Valencia Basket, que este venres gañou a súa primeira Liga ACB. Fontes do partido aseguran a Europa Press que se trasladará á capital de España este sábado pola noite, polo que asistirá ás votacións do domingo.

Sánchez ten pechada case unha vintena de nomes de persoas fieis lle á súa candidatura para integrar a Executiva. Con todo, fontes socialistas apuntan que este órgano podería ter máis de 40 membros, polo que faltaría case a metade por pechar.

O que non parece que se vaia a decidir este fin de semana son os nomes dos portavoces parlamentarios, que se elixirán na primeira reunión da Executiva que vai saír do Congreso, o luns. Cobra forza para o Congreso dos Deputados o xuíz en excedencia Margarita Robles.