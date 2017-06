Máis de 20 mozos de toda España participan en Gandarío (A Coruña) nunhas xornadas do programa Movic'17

O campamento de Gandarío, situado no municipio coruñés de Bergondo, acolle ao longo deste fin de semana unha convivencia na que participan 23 mozos chegados desde diferentes puntos de España que coñecerán os espazos e a biodiversidade da reserva da biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo.

Cecilia Vázquez en Gandarío | Fonte: Europa Press

A iniciativa, segundo informou a Xunta, parte do proxecto 'Implicando á xuventude na conservación do medio ambiente e ou desenvolvemento sostible', impulsada pola Dirección Xeral de Xuventude e que resultou gañadora, xunto á proposta de Cantabria, da convocatoria do Movic'17, convocado pola Rede Española de Albergues Xuvenís (REAJ).

Así, os participantes realizarán diversas actividades de investigación e aprendizaxe sobre o medio natural, así como as oportunidades sociais e económicas que se xeran ao redor das reservas da biosfera e dos espazos naturais protexidos.

A directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cecilia Vázquez, visitou este sábado aos mozos, aos que convidou a gozar dun "espazo moi especial, declarado Reserva da Biosfera pola Unesco".